Nike Pro Hijab har vært under utvikling i ett år, men ideen bak dette plagget kan spores mye lenger tilbake, til Nikes grunnleggende mål

om å tjene idrettsutøvere med signaturslagordet «hvis du har en kropp, er du en idrettsutøver».





Merket har understreket dette ved å starte opp butikker i Midtøsten og har lansert kolleksjoner inspirert av Nikes

kvinnelige toppidrettsutøvere, arrangert kvinneløp og Nike Run Clubs og oversatt NTC-appen til arabisk.





De siste årene har møter med toppidrettsutøvere ved Nikes hovedkontor i Beaverton i Oregon belyst

problemene som forbindes med å bruke en tradisjonell hijab i konkurranse. Amna Al-Haddad, for eksempel, en kvinnelig vektløfter

fra De forente arabiske emirater, fortalte om hvordan klesplaggets vekt, muligheten for at det kunne gli mens hun konkurrerte,

og den dårlige pusteevnen gjorde henne ufokusert. Hun fortalte også om hvor vanskelig det var å finne gode hijaber hun kunne bruke

i konkurranser. Amna hadde bare én hijab som passet til dette formålet, som hun var nødt til å vaske for hånd hver natt mellom konkurransene.





Nikes designteam brukte disse opplysningene og eksisterende Nike-innovasjoner for å skape den første prototyphijaben,

som vektløfteren og ulike idrettsutøvere med hijab fikk prøve.

Kvinnene kom med en rekke tilbakemeldinger, og det samlede inntrykket var at de ønsket seg et lettere og mykere plagg.





Med denne innsikten utforsket Nike Pro-teamet (som er ansvarlig for å utvikle funksjonelt undertøy til idrettsutøvere)

hvordan man kunne utvikle en hijab som lignet de andre Nike Pro-produktene: umerkelige og med en perfekt passform.

Flere prototyper ble utviklet med dette for øye.





Disse nye plaggene ble igjen testet av Nikes toppidrettsutøvere, som den banebrytende emiratiske kunstløperen Zahra Lari

og Nike Run Club-treneren Manal Rostom. Hverdagsutøvere fra hele Midtøsten, inkludert løpere og syklister,

vurderte også disse hijabene. Nike tok til seg både idrettsutøvernes tilbakemeldinger og reaksjonene på plaggets utseende.

Ettersom hvert land har sin særegne hijabstil, måtte et ideelt design ta hensyn til disse forskjellene. Merket ba også

talsmenn og lokalsamfunn om deres mening for å sikre at designet imøtekom kulturelle krav.





De utviklede prototypene ble tatt entusiastisk imot med et siste ønske om en endring av passformen for å imøtekomme forskjellige ansiktsstørrelser

og -former. I stedet for å legge til en justeringsmekanisme som ville ha økt vekten, ga designerne hodeplagget størrelsen XS/S og M/L.

Etter å ha jobbet med flere detaljer og en ekstra runde med prøvetesting var Nike Pro Hijab ferdigstilt.





Det endelige designet, som er enkelt å ta på seg, er laget med slitesterk Nike Pro-netting i ett lag. Dette er Nikes mest pustende materiale, og den lette

polyesteren har små, strategisk plasserte hull som sørger for optimal pusteevne, samtidig som den dekker helt og føles myk. Nettingen

er også elastisk, og kombinert med en elastisk søm har hijaben fått en passform som kan tilpasses etter hodestørrelse og

idrett. I kunstløp, for eksempel, trenger man en mer tettsittende passform når man skal utføre piruetter. Baksiden på hijaben er også forlenget slik at den ikke glir opp.

Den ble laget med duntråder i nakken for å unngå gnikkingen og irritasjonen som kan oppstå når idrettsutøvere svetter.





Etter idrettsutøvernes eget ønske la designerne inn en karakteristisk Nike Swoosh-logo rett over det venstre øret for å understreke hijabens

gode ytelse. Hijabens debutfarger, Black og College Navy, ble også valgt basert på idrettsutøvernes ønske

om mørke, nøytrale farger. Ved å gi muslimske idrettsutøvere de mest banebrytende produktene, som Nike Pro Hijab, tar Nike sikte på å tjene dagens

pionerer og inspirere enda flere kvinner og jenter i regionen som fortsatt må overkomme barrierer, og som har begrensede muligheter til å drive med idrett. Færre enn én av

syv jenter deltar i lokalt anbefalte idrettsaktiviteter i 60 minutter eller mer.



NIKE PRO HIJAB ER TILGJENGELIG FRA 1. DESEMBER.