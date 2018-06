SKLISTEGET

Et godt spill på grusbane krever effektivt fotarbeid. Hvis

du er bevisst på riktig plassering og teknikk, kan dettegi

deg overtaket over motspilleren i et viktig øyeblikk.

Når målet er maksimal kraft, er det viktig å skli før du utfører

spillet ditt. Åpne fotstillingen din og gå mot slaget, åpne skuldrene

dine, og få racketen i posisjon. Avslutt justeringen med to sterke

steg, og legg vekt på det ledende benet for å skli frem til ballen.