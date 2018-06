NOA

KRZNARIC,

KROATIA

Noa Krznaric fra Kroatia har den høyeste

rangeringen på resultattavlen for World U14.

Trenere over hele verden har fått øynene opp

for henne, og hun har vunnet en rekke titler

som Eddie Herr U12-turneringen og nådd

finalen i Orange Bowl U12-turneringen.