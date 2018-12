DASHA

LOPATETSKAYA,

UKRAINA Den ukrainske juniorspilleren er et spennende ungt talent,

og oppmerksomheten rundt henne blir større og større for

hvert eneste gode resultat. Dasha vant U14-mesterskapet

under junior-VM i tennis, og hun var også på vinnerlaget under U12

Junior Orange Bowl. I 2017 nådde hun finalen i Les Petits As i Tarbes.