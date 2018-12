DER KAMPER BLIR VUNNET

FØR DE BLIR SPILT For de beste spillerne er hvert minutt med trening en mulighet til å forbedre seg. Alle de utrettelige

timene med trening er det som til slutt kan utgjøre forskjellen mellom tapte og vunnede poeng. NikeCourt presenterer i samarbeid med Mouratoglou Tennis Academy en rekke

treningstips og treningskunnskap som hjelper deg å mestre alle aspekter av spillet.

Mouratoglou Tennis Academy, som driver frem de mest lovende unge talentene

i verden, er bygd for å utvikle unge spillere i et intenst og fokusert miljø. Skolen, som er etablert av Patrick Mouratoglou – treneren til Serena Williams –

samarbeider tett med NikeCourt for å gi verdifull innsikt og ta treningen et steg videre.