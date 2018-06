«NIKE FLYKNIT ILLUSTRERER HVOR UNIK NIKES DESIGN ER. SKOEN GJØR AT VI LETTERE KAN SE FOR OSS ANDRE PRODUKTER

SOM UMIDDELBART FENGER. SKOENS SKJØNNHET IMPONERER SÅPASS, AT BÅDE DESIGNERE OG IDRETTSUTØVERE FÅR

GÅSEHUD. DESSUTEN GJØR TEKNOLOGIEN AT VI KAN BRUKE MINDRE AVFALL ENN NOENSINNE TIL Å PRODUSERE SKO.» John Hoke, markedsdirektør for Nike Design