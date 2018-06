KOSTON 3 HYPERFEEL Formstøpt og innfelt Lunarlon- og Zoom-innersåle

gir god demping for hælen og brettfølelse.

Flyknit-krage og Flyknit-tråder gir enestående

passform for mellomfoten. Tynn nettingmønstret

yttersåle gir lett fleksibilitet og et godt grep.