Det er en grunn til at mange frykter tredemøllen. Og vi kan si at det ikke er fordi hvert eneste

løp på den er så spennende. Det kan være utrolig kjedelig å hoppe på denne kondisjonsmaskinen

og løpe i et jevnt tempo på en jevn stigning i en jevn halvtime. Men det betyr ikke at du ikke kan ha

det gøy eller trene på en ordentlig bra måte innendørs, spesielt når været utenfor er helt fryktelig.

Vi ba NRC-treneren Jessica Woods, som også leder treningsøkter for Mile High Run Club

(milehighrunclub.com) i New York City, om å gjøre tredemøllen spennende denne sesongen.