TRE ENERGIRIKE OPPSKRIFTER SOM GIR DEG

DET LILLE EKSTRA UNDERVEIS PÅ NESTE LØPETUR



Hvis du aldri har spist en energigelé mens du løper, bør du være oppmerksom på at den ikke alltid er like lett å få i seg.

Etter at du har fått i deg den første geléen, begynner du kanskje å lure på hva du faktisk har puttet i

deg. Det er imidlertid ingen tvil om at geléer (i tillegg til sportsdrikker, tyggetabletter, energibarer osv.) kan være en utrolig praktisk måte å holde deg

gående på under harde treningsøkter. Derfor spurte vi treningsekspert for Precision

Nutrition, Craig Weller, om han kunne gi oss noen enkle, naturlige alternativer til de ferdiglagde utgavene.

Med disse alternativene trenger du bare en flaske eller pose til å ta med deg næring på den neste distanseløpeturen din.