FIRE GODE SMOOTHIES ETTER LØPETUREN «Hvis du ikke spiser noe innen to timer etter løpeturen, kan det forsinke restitusjonen

og ha negativ innvirkning på ytelsen din dagen etter,» sier Nike Performance

Council-medlem John Berardi, ph.d, CSCS og grunnlegger av Precision Nutrition

[precisionnutrition.com]. Forsøk å spise et balansert måltid innen én time etter

treningsøkten for å oppnå de beste resultatene, spesielt etter lange eller svært

tøffe løpeturer. Prøv å få i deg noe som inneholder mye proteiner, frukt,

grønnsaker, karbohydrater eller sunne fettsyrer, for eksempel én av disse

enkle smoothiene. Magen kommer til å takke deg for det i dag,

mens musklene kommer til å takke deg i morgen.