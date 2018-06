Forstå hvorfor du føler deg vel. Det kan bety at du kan begynne å

trene hardere. Det kan også bety at du ganske enkelt føler deg

topp. Verken mer eller mindre. Pass på at du ikke gjør dramatiske

endringer i treningen din bare på grunn av en god dag, eller en

dårlig dag. Pendelen svinger like langt i én retning som i den

andre.