TIPS OM HVA DU BØR KLE DEG I, HVOR DU BØR LØPE, OG HVORDAN DU HOLDER DEG TRYGG NÅR DU

LØPER OM KVELDEN (ELLER TIDLIG OM MORGENEN)

Selv om vi helst vil løpe når været og lysforholdene er på sitt beste, er ikke det alltid mulig på grunn av andre avtaler som kommer

i veien. Du jobber kanskje sent, spiser lunsj med venner eller har et tidlig morgenmøte, og dermed har du ikke noe annet valg enn å løpe i

mørket den dagen ... eller ikke løpe i det hele tatt. Og vi vet alle sammen at det siste ikke er et reelt valg, spesielt hvis du trener til et løp.

Men hvis du skal løpe etter at solen har gått ned, må du ta noen forholdsregler for å forsikre deg om at du gjør det på en trygg måte.