3 // LØPEUTSTYR Løp raskere med lettvektsutstyr som lar deg konsentrere deg om å skru opp tempoet – slik at du blir

raskere, på kortere tid. Velg teknisk tøy designet spesielt for løping, for eksempel lettvektsserien vår Dri-FIT, som

holder deg tørr lenger.



Riktige sko er grunnlaget for et godt løp. For å løpe raskest må du først og fremst være komfortabel, så sørg for å ha på deg

et par lette løpesko som sitter godt. Sjekk løpeskoguiden vår for å finne riktig passform.