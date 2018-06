FÅ EN RUTINE ... OG HOLD DEG TIL DEN. . «Mitt beste tips er å få en rutine på plass – hva du skal spise før, under og etter løpet,

hva du skal ha på deg, hvordan du skal varme opp, osv – slik at du er mentalt og fysisk

forberedt på konkurransedagen. Sørg for at du innarbeider denne rutinen i

treningen din.» – trener for NRC Boston, Ally Brillaud