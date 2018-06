Men det kan være vanskelig å lære seg hva et «sunt kosthold» faktisk innebærer.

– Tidligere gikk jeg i fellen å tro at jeg måtte telle kalorier og spise mat med lavt

fettinnhold. Så jeg måtte begynne å tenke helt nytt, sier Flanagan, som innrømmer

at hun tidligere ikke slo seg særlig løs kjøkkenet. Hun søkte hjelp hos sin tidligere

løpekamerat ved Universitetet i North Carolina ved Chapel Hill, Elyse Kopecky,

en kokk som studerte ved National Gourmet Institute for Health and Culinary Arts.