PROGRESJONSLØP

Når det gjelder de ukentlige NRC-treningsøktene, bør både restitusjonsløpeturen og distanseløpeturen

utføres progressivt. Det vil si at du går fra det roligste til det raskeste tempoet, slik at det oppstår

en negativ splitt helt naturlig. FREMGANGSMÅTE: Disse treningsøktene bør utføres i et rolig, komfortabelt tempo som lar kroppen

din hente seg inn, slik at du er klar for mer krevende treningsøkter i dagene som følger. «Underveis på løpeturen avanserer du fra et tempo som er roligere enn et gjennomsnittlig tempo, til et

gjennomsnittlig tempo og deretter til et tempo som er raskere enn et gjennomsnittlig tempo. [Hvis du for

eksempel vil løpe 8 kilometer i hastigheten 8:00, løper du de første 1,6 kilometerne på 8,20 minutter og

øker farten med ca. 10 sekunder for hver 1,6 kilometer. Dvs. at du løper 8:20–8:10–8:00–7:50–7:40.] Når

du nærmer deg slutten, løper du nøyaktig i den gjennomsnittshastigheten som var målet for løpeturen.

I tillegg får kroppen din lært seg en viktig lekse: Jo lengre den løper, desto bedre løper den»,

bemerker Chris Bennett, hovedtrener ved NRC Global. Når du skal jobbe med progresjon på distanseløpeturen, bør du dele distansen inn i tre deler. Det anbefaler

treneren Robyn LaLonde ved NRC Chicago. Løp den første tredjedelen i et tempo som er 15 s / 1,6 km saktere

enn det optimale tempoet, den andre halvdelen i det optimale tempoet, og den tredje delen i et tempo som er

15 s / 1,6 km raskere enn det optimale tempoet.