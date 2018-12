MENTAL STYRKE KAN HJELPE DEG Å KOMME I MÅL.

Hvis du ser etter litt ekstra drahjelp i neste løp, trenger du ikke se lenger enn til ditt eget hode. En sterk

kropp er naturligvis viktig; men før eller senere når du kanskje et punkt der du føler at du kan løpe verken fortere eller

lenger. Men du kan alltid velge hvilken innstilling du skal ha til løpingen. Bruk denne firetrinns prosessen,

utviklet av Navy SEALs og særskilt tilrettelagt for løpere av et medlem av Nike Performance

Council, for å bli en mentalt sterkere løper. Når du virkelig bestemmer deg for det, blir det lettere å øke

tempoet, stå distansen ut eller ganske enkelt komme seg igjennom de virkelig krevende treningsøktene. Helt sant.