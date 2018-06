Ikke se på deg selv som en maratonløper eller en kortdistanseløper. Du er en løper. Det betyr at du løper.

Og det betyr at du kan trene til et maratonløp, et løp på 5 km eller et innendørs baneløp. Det betyr at du kan

løpe på veien eller på stier. Det betyr også at du ikke må trene til et spesifikt løp. Å løpe kan ganske enkelt

være en måte å finne ro, styrke eller restitusjon på. Så ikke vær avhengig av et løp eller en spesifikk tid som

den eneste motivasjonen til å begynne. Sørg for at løpeplanen eller målene du har satt deg, ikke bare er

utfordrende, men også moro. Hvis du ønsker å bli den beste versjonen av deg selv og oppnå noen kule ting

på veien, så må du være motivert for selve reisen dit.