RESTITUSJON Restitusjon er like viktig som harde treningsøkter.

Lytt til hva kroppen din trenger på restitusjonsdager,

om det betyr å ta heltfri resten av dagen, krysstrene

med N+TC-appeneller å løpe et par restitusjonskilometer.

Du bør helst bruke minst to av restitusjonsdagene på å

løpe. Restitusjonsløp forbedrer utholdenheten og gjør

deg i stand til å restituere på best mulig måte etter

intens trening. De bør løpes som progresjonsløp. Se

Løpetyper nedenfor for å få en definisjon av progresjonsløp.