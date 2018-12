CHRIS BENNETT Chris Bennett er global hovedtrener for Nike+ Run Club. Etter at han viste hvor stort talent han hadde på videregående, ble han kaptein for friidrettslagene ved University of North Carolina. Etter avsluttende eksamen, løp han én engelsk mil på under 4 minutter for Nike Farm Team. Fra Nike Cross Nationals til både innendørs og utendørs landsmesterskap, har Bennett trent utøvere med enestående suksess. Som global hovedtrener for Nike+ Run Club, liker Bennett å være mentor for og hjelpe alle løpere med å bli bedre og raskere atleter.