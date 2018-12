TEMPO (BANE) Løp 1,5 km: Veksle mellom 200 meter

i tempo for tempoløp og 200 meter i

mellomdistansetempo. Følg opp dette med 4 minutters hvile.

Løp 800 m: 200 m i tempo for tempoløp, så

200 m i mellomdistansetempo. 2 minutters restitusjon. Løp 400 m: 200 m i tempo for tempoløp, så

200 m i mellomdistansetempo.