UTHOLDENHET 3–5 KM Dette er din lengste løpetur denne uken.

Løp denne distansen konsekvent for å bygge

utholdenhet for konkurransedagen. Husk å fokusere mer på

kvaliteten på tempoet gjennom

løpeturene dine. Prøv å holde et tempo som er

60–90 sekunder under måltempoet

ditt for konkurransedagen.