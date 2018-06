Du har gitt deg i kast med en del forskjellige typer løpeturer nå.

Det er nå på tide å tenke på hvordan stilen påvirker løpeopplevelsen. VÆR OPPREIST, IKKE OPPSPENT Løpere har en tendens til å være stive i overkroppen. Hold hodet opp og øynene

rettet fremover (men pass deg for objekter på bakken, som trerøtter hvis du er på

en sti), la armene svinge naturlig, og ikke stram skuldrene eller knytt nevene. AVSLAPPET LØPING LEDER TIL RASK LØPING Er du avslappet i ansiktet, nakken og skuldrene, unngår du å brenne energi

som du trenger for å avslutte sterkt. Avslappet løping leder til rask løping. MEN IKKE ALTFOR LØST... Du bør ha konsekvente og effektive skritt. Finn den riktige balansen. DET VIKTIGSTE ER AT DU IKKE TRENGER

Å ENDRE STILEN FOR Å BLI RASKERE Kroppen din er unik. Derfor vil du naturlig ha din egen løpestil. Ta imot det. Det finnes

generelle tips, men stilen din blir mer effektiv etter hvert som du løper mer og blir sterkere.