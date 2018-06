TIPS Trenger du motivasjon til å holde ut distansen? Hvis du trenger motivasjon, kan du forestille deg at den lengste løpeturen du

har registrert i appen tilhører erkefienden din, og at du er nødt til å overgå distansen til vedkommende. Vi vet det høres rart

ut, men alle løpere har en konkurrent i seg, og ved å slippe denne siden av deg selv løs, kan du gi enda mer. Ikke gir deg

før du har overgått den lengste distansen til rivalen din, slik at du kan avslutte løpeturen som en bedre utgave av deg selv.