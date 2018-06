KLAR, FERDIG, GÅ

I løpeverdenen løper vi samlet fordi vi alle deler det samme mantraet:

Vi er alle født til å være løpere. (Ja, du også.) Men det var ikke sånn vi begynte. Vi begynte som ferske løpere. Vi kom oss igjennom de første

løpeturene, de krevende løpeturene, løpeturer der vi tenkte «Æsj, dette er ikke noe gøy» og

løpeturer der vi tenkte «Jøss, jeg visste ikke at jeg kunne klare alt det». Deretter måtte vi innse

at å være en løper, ikke bare handler om å løpe. Det å være en løper, er noe vi alle har i oss.

Det er derfor Nike+ Run Club er her for å hjelpe deg til å komme i gang. Kom og løp med oss. Det kan hende at du fortsatt er litt redd eller i tvil, eller at du har noen motforestillinger. Før

du krysser mållinjen, vil vi at du skal kvitte deg med noen av de vanligste motforestillingene

som ferske løpere pleier å ha.

DU TRENGER IKKE HA EN BESTEMT KROPPSTYPE FOR Å BLI EN LØPER Sannheten er at hvis du har en kropp, er du en løper. Det er alt. Uansett hva

kroppstypen din er, er det ingen tvil om at du er en løper.

INGEN DØMMER DEG BARE FORDI DU ER NYBEGYNNER Med mindre du løper med et skilt det står «nybegynner» på rundt halsen, er det ingen som kan

vite at du er det. Kanskje du føler deg selvbevisst, men sannheten er at ingen dømmer deg når

de ser deg løpe. Det er mer sannsynlig at de lar seg inspirere av deg.

DU TRENGER IKKE LØPE HVER DAG FOR Å BLI BEDRE. Det er viktig å være konsekvent for å bli bedre, men ikke overdriv. Restitusjonsdager

er like viktige som de tøffe treningsøktene, så det går helt fint å ta seg en eller to dager fri.

DU TRENGER IKKE VENTE TIL DU ER EN BEDRE LØPER FOR Å KUNNE LØPE SAMMEN MED ANDRE Ikke vær redd for å løpe i en gruppe. Det lønner seg faktisk å få seg løpevenner tidlig. Løpere

som løper sammen, løper ofte bedre og kan motivere hverandre uavhengig av tempo og nivå.

Husk at du kan løpe med oss via NRC-økter i sanntid. Finn en løpeklubb i nærheten av deg.