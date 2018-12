Gratulerer. Du klarte det! Du fullførte Klar, ferdig, gå-reisen. Du trodde kanskje ikke på oss, men du var en løper

fra starten av. Det har du nettopp bevist for deg selv.



I løpet av denne reisen, har du definert deg selv som løper:



Du har lært å dele opp løpeturen etter kilometer. Du har lært om restitusjonsdager.

Du har lært om krysstrening. Du løp langt. Du løp smart. Du løp RASKT.



Du beviste at du våget å prøve noe nytt. Du beviste at du takler de samme treningsøktene

som eliteløperne. Du beviste at du hadde det i deg hele tiden. Løpeverdenen er din.



Hva skjer videre? Nå skal du fortsette å løpe. Du står i det første kapittelet til en livslang

løpehistorie. Det er et ordtak vi pleier å bruke, og som vi mener beskriver alle løpereiser godt.