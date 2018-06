Nå har du eksperimentert med å løpe raskt. Den neste løpeturen hever det

hele et par hakk. Her er noen tips for å finne ditt raskeste tempo enda raskere. FINN DITT TEMPO Du bruker forskjellige gir hver gang du løper. Når du jobber med hurtigløp, bør du presse deg selv

så hardt til du blir litt ukomfortabel. Når du løper alle andre typer løp, bør du være i stand til å snakke

(og puste!) under mesteparten av løpet. Det rette tempoet er utfordrende, men det må være forsvarlig. AVSLUTT RASKERE ENN DU BEGYNTE Tren på å løpe negative rundetider – det betyr at du løper andre halvdel av løpeturen

raskere enn den første. Det kan ta litt tid å lære kroppen hvordan den skal gjøre det på

riktig måte, men ingenting er bedre enn å kunne løpe raskt på slutten av løpeturen. LØP SÅ FORT DU VIL Ikke sammenlign deg selv med andre. Målet med hver løpetur er å være bedre

på slutten enn det du var på begynnelsen. Fokuser på det du trenger for å bli

en enda bedre versjon av deg selv. Slik finner du ditt raskeste tempo. FORBERED DEG PÅ DET NESTE HURTIGLØPET Tenk på den friidrettsutøveren du liker best. Forestill deg at du er denne personen. Forestill

deg deretter at du er denne personen og skal delta i et løp. I OL. Det de føler på den største

arenaen i verden, er det du må føle på under hurtigløpet. Den eneste forskjellen mellom

deg og favorittløperen din er tiden. Dere er begge veldig gode på det dere gjør.