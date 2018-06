Du har tatt deg seks løpeturer (jippi), men vet du hva? Du er ikke bare en løper. Du er en idrettsutøver.

Crosstraining er en flott måte å dra nytte av restitusjonsdagen på. DU MÅ GJØRE MER ENN Å LØPE FOR Å BLI EN BEDRE LØPER Crosstraining hjelper deg å løpe bedre ved å styrke både kjernemuskulaturen og beina, slik at du kan ta de lange

stegene. Vi bruker Nike+ Training Club-treningsøktene til å gjøre oss til sterkere, raskere og bedre løpere. Vi anbefaler

at du trener med NTC-appen på en restitusjonsdag eller at du bruker en treningsøkt ved siden av løpingen. HER HAR DU NOEN TRENINGSØKTER FRA NTC SOM HJELPER DEG MED Å KOMME I GANG FOR DEG SOM VIL FORBEDRE UTHOLDENHETEN: INTRODUKSJON TIL INTERVALLTRENING MED HØY INTENSITET En oppmykner til intervalltrening med høy intensitet, med bevegelser som utfordrer hele kroppen. KONDISJONSTRENINGSØKT Forbedre reaksjonstiden din og styrk musklene med kraftfulle bevegelser og stabilitetstrening. FOR DEG SOM VIL TØYE UT, PRØV: YOGA-ØKT SOM SUPPLEMENT TIL LØPING Bøy og tøy, pust og finn din egen rytme med dette yoga-inspirerte programmet på seks minutter som hjelper deg med løpingen.

Kan brukes før eller etter treningsøkten din. INTRODUKSJON TIL YOGA Ta del i rytmen og utforsk positurer og teknikker med denne rolige introduksjonstimen til yoga. FOR DEG SOM VIL STYRKE KJERNEMUSKULATUREN:

TRENINGSØKT FOR KJERNESTABILITET Denne økten fokuserer på kjernemuskulaturen og styrker muskelgruppene som støtter hofteleddet,

slik at du får mer spenst i spranget. TRENINGSØKT FOR MAGE OG ARMER Denne styrkebaserte treningsøkten bruker øvelser som fokuserer på å veksle mellom kroppens øvre og nedre muskelgrupper,

samtidig som den gjør at du må bruke kjernemuskulaturen under hele økten.