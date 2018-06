GLEM (NESTEN) ALT DU HAR BLITT FORTALT OM HVORDAN DU VELGER

RIKTIGE LØPESKO.



Når du går inn i en sportsbutikk for å kjøpe et par sko, ber de ansatte deg vanligvis først om å løpe på tredemøllen. Deretter utfører de en rask

analyse av ganglaget ditt for å se hvordan føttene dine beveger seg når du løper. Beveger de seg litt innover (nøytralt mønster)? Beveger de seg

innover mer enn normalt (overpronasjon)? Eller beveger de seg utover (supinasjon)? Og hvordan ser fotbuene ut? Er de lave, høye, stive og/eller

fleksible? Selgeren som ser på dette, bruker denne informasjonen til å anbefale et par løpesko som skal «korrigere» pronasjonsproblemene dine.

«Pronasjon er en naturlig bevegelse som fordeler støtet fra nedslaget foten utsettes for under løping. Hvis du har en normal pronasjon (eller et nøytralt

ganglag), fungerer systemet som en gummistrikk. Det har en elastisk effekt og forbedrer effektiviteten», sier Nike Performance Council- medlem

Lance Walker, MS, PT og ytelsesdirektør i Michael Johnson Performance (MJP).

Så hva var egentlig teorien bak butikkanalysen? Hvis du led av overpronasjon (mange løpere hører til denne kategorien) eller supinasjon, skulle

bestemte sko bidra til et mer nøytralt pronasjonsmønster og holde føttene mer på linje med resten av kroppen for å redusere risikoen for skader.

Problemet med dette er at skoene ikke automatisk endrer pronasjonsmønsteret (du må også styrke foten og trene opp mobiliteten). Det betyr at

det ikke alltid er helt riktig å bruke denne analysen alene for å finne ut hva slags pronasjon du har. I tillegg er hvert enkelt ganglag unikt.



«Den beste måten å bli en sunn løper på, er å velge sko som er komfortable, ikke sko som noen har anbefalt spesielt for deg basert på en analyse,

og som i tillegg er ukomfortable», sier Walker. «Vitenskapen støtter dette synet nå. Hvis du glemmer det subjektive (det som føles bra), kan du få

flere problemer.» Med andre ord bør du ikke velge det som anbefales for deg basert på en slik analyse. Du bør heller velge sko etter dine

egne preferanser. Hver gang.

«Til syvende og sist er det aller beste å få en ekspert til å analysere biomekanikken din ved å gå gjennom hele den kinetiske kjeden, samtidig som

du løper i forskjellige hastigheter i forskjellige sko. Da kan vedkommende fortelle deg hvilke (komfortable) sko du generelt løper mest effektivt i»,

fortsetter Walker. Men fotbuen og pronasjonsmønsteret er bare en liten del av det store puslespillet.

Og vi vet nå at det ikke er noen nøyaktig vitenskap å bare legge en liten bit i det store puslespillet. Det finnes mange variabler du må tenke

på når du skal velge mellom ekstra demping, stabilitet eller fleksibilitet i skoene – du må vurdere om føttene dine er stive eller fleksible, om du

løper 15 eller 100 kilometer i uken, om du lett pådrar deg skader og så videre – og dette varierer fra person til person. Så du kan like godt prøve

det som passer og føles best først (basert på dine egne preferanser), se hvordan det går og så ta det derfra.