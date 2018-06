DENNE SKADEN ER VANLIG HOS LØPERE, OG DET ER FLERE ÅRSAKER TIL DEN,

MEN DET FINNES MÅTER Å BEKJEMPE DEN PÅ..







Hvis du noen gang har hatt plantar fascitt, vet du at det er noe du ikke en gang ville ønske din verste fiende. Når plantarfascien, et sterkt

bindevev under midten av foten som støtter fotbuen, blir betent og/eller forstrukket, fører det til en stikkende

smerte langs bunnen av foten, fra hælen til tærne. Det gjør ofte mest vondt når du tar de første stegene etter at du har stått opp om

morgenen. Og dessverre for oss er denne skaden svært vanlig blant løpere.





«Det finnes mange risikofaktorer for plantar fascitt», sier Nike Performance Council-medlem Lance Walker, MS, PT, global performance director

hos Michael Johnson Performance (MJP). «De kan blant annet inkludere ting som overvekt, redusert mobilitet, stabilitet eller fleksibilitet fra

nakken og nedover, nevromuskulære ubalanser og uregelmessige aktiveringsmønstre i setemusklene.» Hvis du løper med noen av disse

problemene, kan det repeterende støtet potensielt jobbe seg nedover gjennom hele den kinetiske kjeden, skape spenninger i plantarfascien og til slutt

ende opp som en overbelastningsskade.





Ettersom det finnes flere årsaker til denne skaden, er den beste måten å unngå plantar fascitt på, eller skader generelt, å bli en

sterkere, mer balansert, mer fleksibel og mer effektiv løper (og idrettsutøver) generelt. Og sjansene er store for at hva dette betyr for deg, antakelig er

forskjellig fra hva det betyr for løpekompisene dine.





Et godt utgangspunkt er å analysere ditt eget naturlige løpesett og umiddelbart prøve å løse eventuelle problemer dette skaper for deg. «Slag mot hælen

i høy hastighet kan for eksempel gjøre deg utsatt for strekk i hamstringen, redusere farten din og skape problemer med dempingen, ettersom

hælen får kontakt med bakken foran kroppen din, mens skinneleggen går i motsatt retning», sier Walker. Hvis du lander på

mellomfoten kan du derimot redusere støtet, men du må også trene utenfor løpebanen, det vil si på treningssenteret og med opptrening uten løping, for å

styrke hoftene, stabilisere bekkenet, styrke og mobilisere anklene samt stabilisere fotbuene. Hvis du justerer løpesettet

slik at du treffer med foten under hoftene og lener deg lett forover mens du løper, kan du potensielt redusere risikoen for

problemer fra topp til tå.





En annen metode for å redusere de repeterende støtene kroppen utsettes for under løping, og dermed potensielt redusere risikoen for skade (inkludert plantar

fascitt), er å kombinere ulike treningstyper jevnlig, og også bytte til sko som passer til de ulike treningstypene. Alle løpeturer bør ha et formål,

uansett om det er å utvikle styrke, fart eller utholdenhet. Og på samme måte har hver enkelt skotype et formål. Hos Nike gir «Run Long»-sko ekstra

demping for å forbedre støtdempingen og gi mykere landinger for leddene når du løper langt. «Run Fast»-sko gir deg naturlig

større trefflate på mellomfoten, noe som kan redusere virkningen og gjøre deg mer effektiv. Og «Run Strong»-sko er designet for å bidra til å

styrke føttene dine mens du løper. Når du bruker disse stilene til riktig type trening, kan du oppnå større suksess

i treningen.