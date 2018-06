DE SIER AT DU ALDRI GLEMMER

DEN FØRSTE GANGEN. VI SØRGET FOR DET. KNYTT SKOENE DINE, OG LØP MED I REVOLUSJONEN TIL EN HELT NY RYTME. Sko som er så episke, trenger en uforglemmelig første løpetur, så vi har laget én bare til deg.

Ta på deg dine Nike LunarEpic Flyknit-sko, og sett på lydsporet med en energisk blanding

av elektronika og eksperttreningstips. Denne lydopplevelsen en-til-en er designet

for å forbedre løpingen din, samtidig som den går igjennom de små detaljene ved dine nye sko.



Den første løpeturen kommer aldri til å bli den samme igjen. Det kommer kanskje ikke du heller til å bli.