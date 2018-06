HVA ER NYTT OM PERSONLIG VEILEDNING? – Enten du trener til å slå din personlige rekord, eller du

vil komme i gang og passe på at du gjør det riktig, har vi

det du trenger. Vi har lagt til distansen 15 000 meter i

løpeplanene våre, nye programmer for nye løpere (Kom

i gang), og en helt ny plan (Kom i bedre form) som får

deg til å løpe og trene med Nike+ Run Club-appen. – Nike+ Coach er laget for å gi deg dine egne personlige

veiledninger, uansett hvilke målsetninger du har. – Våre nye veiledninger tilpasses nå ukentlig for å

optimalisere programmet ditt, så du kan nå målsetningen

selv om du går glipp av noen dager. – Vi vet at planene dine kan forandre seg i en gitt uke,

så vi har gjort at programmet ditt også kan forandre seg.

Bare trykk knappen Rediger tidsplan for å dra og slippe

treningsøkter til de dagene i uka som passer best for deg.