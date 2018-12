VANLIGE SPØRSMÅL

FEILSØKING

HVA BØR JEG GJØRE HVIS DEN TILKOBLEDE DRAKTOPPLEVELSEN IKKE SAMSVARER MED DRAKTEN JEG HAR PÅ?

· Trykk på drakten på nytt. Hvis den tilkoblede Nike NBA>draktopplevelsen ikke samsvarer med spilleren eller laget for drakten din, går du til Innstillinger > Hjelp og trykker på den store «Kontakt oss»>knappen for å snakke med en NIKE>representant.



· Representanten ber deg svare på spørsmål om drakten, så sørg for å ha den for hånden når du ringer. Du vil også bli bedt om å lese Drakt>ID>en og Stilkodene under Innstillinger > Profilinnstillinger>skjermbildet.



HVA SKJER HVIS SPILLEREN MIN BLIR SKADET FOR SESONGEN?

· Hvis spilleren din blir skadet, vil du fremdeles ha full tilgang til innholdet for laget hans, selv om han ikke spiller.

HVA GJØR JEG HVIS TELEFONEN MIN HAR PROBLEMER MED Å LESE NIKECONNECT-MERKET?

Hvis telefonen din har problemer med å lese NikeConnect NFC-merket, må du:

· kontrollere at du har en kompatibel smarttelefon (se kompatibilitetsinformasjonen ovenfor)

· kontrollere at du har åpnet NikeConnect-appen, og at den er aktiv

· sørge for at du har prøvd å plassere telefonen din forskjellige steder over NikeConnect-logoen på draktens merke (se informasjon om plassering av NFC-antenne)

· kontrollere at materialer eller elektroniske gjenstander ikke forstyrrer den trådløse overføringen av data

· Hvis disse trinnene ikke fungerer, går du til Innstillinger > Hjelp og trykker på den store «Kontakt oss»>knappen for å snakke med en Nike-representant.



HVA SKJER HVIS SPILLEREN MIN BLIR SOLGT TIL ET ANNET LAG?

· Hvis spilleren din blir solgt til et annet lag, vil du fremdeles ha full tilgang til innholdet til laget du har en drakt fra.

· Hvis du ønsker å få de nyeste høydepunktene og tilbudene for favorittspilleren din som nettopp ble solgt til et annet lag, må du kjøpe den nye drakten hans for det nye laget.

HVORDAN SER JEG FORSKJELLIGE TILKOBLEDE DRAKTOPPLEVELSER FOR HVERT AV LAGENE HVIS JEG HAR FLERE DRAKTER?

· Den tilkoblede Nike NBA-draktopplevelsen er unik for hver spiller og hvert lag. Hvis du har mer enn én drakt, trenger du bare å koble til drakten som har det innholdet du ønsker å få tilgang til.

HVA GJØR JEG HVIS TELEFONEN MIN HAR PROBLEMER MED Å LESE NIKECONNECT-MERKET?

Hvis telefonen din har problemer med å lese NikeConnect NFC-merket, må du:

· kontrollere at du har en kompatibel smarttelefon (se kompatibilitetsinformasjonen ovenfor)

· kontrollere at du har åpnet NikeConnect-appen, og at den er aktiv

· sørge for at du har prøvd å plassere telefonen din forskjellige steder over NikeConnect-logoen på draktens merke (se informasjon om plassering av NFC-antenne)

· kontrollere at materialer eller elektroniske gjenstander ikke forstyrrer den trådløse overføringen av data

· Hvis disse trinnene ikke fungerer, går du til Innstillinger > Hjelp og trykker på den store «Kontakt oss»>knappen for å snakke med en Nike-representant.