De slagne monstrene fra Moron Mountain vender nå tilbake til jorden for å hevne det historiske tapet for Tune Squad for tjue år siden. Denne gangen har de på seg skoene som Michael Jordan brukte da han slo dem, AJ XI. Nå er de tilbake i håp om at de skal slå Jordan-laget og spre deres gamle budskap: Gjør som vi sier. Men de vet ikke at Jordan-laget nå er utstyrt med de nye AJ XXXI antityngdekraftmaskinene og står sammen om å TROSSE disse onde basketbøllene med sjelfull basketball.