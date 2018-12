Blake Griffin POWER FORWARD Blake Griffin finner du over kurven. Den allsidige power forward-spilleren har gjort karriere ut av å ydmyke motstanderne og har hevet standarden for akrobatikk og «showmanship» i spillet. Den luftige innsatsen hans for å vinne dunkekonkurransen fikk kurver og noen av ligaens beste center-spillere til å skjelve. Han og Jordan-lagkameraten Chris Paul er lederne av «Lob City», noe som gjør at Los Angeles er med i kampen om ligatittelen for første gang i lagets historie. Sammen med broren Taylor opprettet Blake The Griffin Family Relief Fund. Etter at en tornado herjet i Moore i Oklahoma, startet Blake Project Smile Moore som en del av en langsiktig plan for å gjenoppbygge det berørte samfunnet.