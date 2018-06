SEIEREN VINNES MED TRENING Ronaldo er ustoppelig i sin streben etter å bli enda bedre, og trener med et

større engasjement enn noen andre fotballspillere. Og han får belønning for

strevet: Utholdenheten gjør at han kan slå til i kampens siste sekunder, størrelsen

gir ham fortrinn i kampen for ballen, og de sterke lårene gjør at han kan vinne

hodedueller over 2,5 meter til værs. Selv om magasiner over hele verden vil at han

skal posere på forsidene, trener han for egenskaper, ikke utseendet. «Jeg trener

ikke for skjønnheten… Jeg trener for fotball, for å være forberedt på alle kampene.»