GJØR DET PERSONLIG Når han ikke er på banen, er Paul George sannsynligvis på innsjøen

med en fiskestang i hendene. «Han har to sider ved seg», sier Hardman.

Det var viktig for PG at hobbyene og de mest meningsfylte opplevelsene

hans ble representert i designet. Derfor la teamet til diskré fiskeinspirerte

detaljer, datterens fødselsdag og områdekodene for Palmdale og Indiana.

På den høyre skoen er det til og med en stripe som ligner på en titanstang.

Dette er et hint om skaden han fikk i 2014 og hans tapre vei tilbake til

idretten. Det stilrene semskede skinnet er et symbol på den førsteklasses

stilen hans utenfor banen.