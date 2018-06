BAK DESIGNET: LEBRON 15 Nike-designeren Jason Petrie har jobbet med LeBron James

i over ti år. Det kan virke som at de kan lese hverandres tanker.

Da de skulle finne et design for LeBrons 15. sko, ville de ha noe

aggressivt, stilig og moderne, men likevel klassisk. De ble enige

om hva som skulle være tradisjonelt, og hva som kunne være nytt

og grensesprengende. Her snakker Petrie om LeBron 15-designet.