STRØMLINJEFORMET FOR FART Nikes designteam var fast bestemte på å gjøre skoene hurtigere og på å forbedre

den raske, lette følelsen. Derfor la de til en strømlinjeformet rem for å få en enda

bedre passform, og teamet sørget for at den hadde helt riktig mengde stretch uten

for mye vekt. Alt annet enn de viktigste komponentene, fra overdelens perforerte

skumplast til den supertynne nettingen, ble fjernet. «Når LeBron er ute på banen

og briljerer, trenger han ikke å måtte bekymre seg over noe annet», sier Nikes

designteam. «Disse skoene er laget for å være superenkle.»