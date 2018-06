RASK GJENNOM SVINGEN For Kyrie er raske bevegelser en kilde til kraft — og til syvende og sist poeng.

Ben og teamet hans hadde fart i tankene da de skapte en yttersåle som

etterlignet måten et dekk støtter en bil som svinger på. «Vi ville at han

skulle være rask gjennom svingen», sier han. «Den nye bueformen

gjør at han kan være effektiv når han lener seg til siden.» Ved å

runde av formen på yttersålen, stoppes ikke fremdriften hans

av skarpe vinkler. I stedet overføres energien inn i neste

bevegelse, slik at all kraften utnyttes.