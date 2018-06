KYRIE 1 Kyrie Irving er en av ligaens beste point guards og dominerer banen med sitt lynraske

steg og sin flytende spillestil. Blikket for spillet og det kreative pasningsspillet er like

enestående som scoringsevnen hans. Kyrie 1 gir et svært godt grep, støtte

og demping, noe som gjør at han kan løpe raskt og ha full kontroll.