Liverpool-fans: en global familie

Fellesskap er åpenbart veldig viktig for Kop. Fotball er en sport som har evnen til å bringe folk sammen, og The Kop er et fellesskap i seg selv. «Vi er alle en del av samme by, og det er LFC som bringer oss sammen. Enten det er å holde atmosfæren i live på Anfield eller støtte veldedighetsorganisasjoner i byen», legger Chris til. «En del av det er å støtte lokale matsentraler og hjemløse i Liverpool. Vi liker å se på oss selv som en unik fotballfangruppe, og vi tenker at vi gjør ting annerledes.»



Lidenskapen som vises, både fra Max og Chris, er til å ta og føle på. Det er ikke bare for fotballklubben, men for selve byen. Det er for Liverpool og menneskene som bor der. Det er én og samme ting for dem, og for alle i Spion Kop 1906.