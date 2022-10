kr 2 099,00

Du kan ikke bare kaste tradisjoner ut døra. Den berømte designeren Chitose Abe tar med sin forenende visjon til et skoikon, og feirer 50-årsjubileet til Nikes første klassiker. Den gir deg retro stil med typiske materialer fra 70-tallet som nylon og semsket skinn, kombinert med Zoom Air-demping i forfoten for å skape en grensesprengende stil som dytter Nikes design inn i fremtiden. sacais sammenspleisede estetikk (to krager, to Swoosh-merker og to pløser) byr på detaljer, mens den utskårede mellomsålen beholder originalens kileform for en eksperimentell vri som lar deg forene fortiden med nåtiden. Sett deg i tidsmaskinen, knyt lissene og vekk oppsikt med Zoom Cortez x sacai.

SKU: DQ0581-100