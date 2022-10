Ta med deg det fantastiske spillet ditt og la det regne. Disse skoene er inspirert av drakten fra 1985 som His Airness brukte under en fremvisningstur i Italia (og hans inspirerende og glassknusende dunk), og de kombinerer italiensk mote med MJs ubestridelige stil. Superluksuriøst, halvmatt imitert skinn og preget skinn gjør verden til din catwalk med grove sømmer for å gi deg kraft utenfor banen. For å sette prikken over i-en sørger den myke kragen med fleece for at du flyr på første klasse.

SKU: DO9369-101