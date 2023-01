Air Jordan 1 er omskapt for sommerstil og setter et førsteklasses spinn på en klassiker. Det tidløse utseendet har vasket denim som vil eldes til perfeksjon. Broderte detaljer og en Jordan bambusring deubré laget med gullmetallic finish setter disse skoene i en egen liga. Nok et tidløst design som du kan legge til samlingen din av AJ1-er.

SKU: DM9036-104