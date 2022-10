Avslør hva det vil si å være deg. Den klassiske, helhvite overdelen slites bort for å vise frem regnbuens farger og gi en hyllest til LGBTQIA+-fellesskapet. Og fordi ingen er like, er fargedesignet som avdekkes, virkelig unikt. Tilpass stilen, eller la naturlig slitasje gi stilen et løft – uansett holder vi deg komfortabel med Zoom Air-demping og en ultrapolstret pløse. En lomme under pløsen har plass til det du trenger å ha med deg. Nevnte vi forresten at du kan velge mellom blå, rosa og hvite lisser? Resultatet: en altomfattende og spennende stil som er enkel å style og ha på seg.

SKU: DR4876-100