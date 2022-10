kr 2 049,00

Nike x sacai VaporWaffle er en sammenslåing av to ikoner og representerer fortiden og fremtiden til Nike Running. Skoen kombinerer Nike Vaporfly med den klassiske Pegasus fra 1983 på en måte bare sacai kan, og skaper et utseende som er skapt for å flytte grenser. Denne gangen er VaporWaffle tilbake i essensielle monotone paletter med vekslende detaljer. En svart nylonbase fungerer med Off-Noir semsket skinn og læroverlag, mens kontrasterende Black and Off-Noir-tunger dobles opp for et subtilt stilbytte. Yttersåler i gummi fullfører VaporWaffles nøytrale, men utmerkede utseende, perfekt for hverdagsbruk og omtrent alle tenkelige antrekk.

SKU: DD1875-001