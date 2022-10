kr 4 499,00

CACT.US CORP forener krefter med Nike for å gi deg denne svært tilpasningsdyktige vrien på en teknisk jakke laget med minst 75 % resirkulert polyester. Den er forestilt, designet og laget som en kolleksjon for uforutsigbarheten i hverdagen, og har GORE-TEX for å holde deg tørr og en avtagbar hette med Polartec®-fôr for varme.

En lomme er designet for å blokkere signaler til og fra mobilen din. Når telefonen din er i lommen, kan du gå glipp av viktige samtaler og beskjeder, eller miste forbindelsen med sammenkoblede enheter.