Nike og kunstneren Tom Sachs relanserte NikeCraft Mars Yard 2.0 for å være lysår foran noen andre barnesko på planeten – den eneste skoen du vil lære å gå i mens du er på Mars. Den er designet kun for de seriøse unge astronautene, og føles som to romstasjoner på føttene. Den lønnefargede og sportsrøde overdelen legger til stil, mens borrelåsstroppen holder hele systemet justert og intakt. Hele enheten er utstyrt for en spasertur i verdensrommet eller bare for å gå i bane rundt i stuen.