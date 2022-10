Bare to deler, ikke noe lim og en hel masse komfort – ISPA Link kommer til å endre måten du tenker om sko på. Hvert eneste par er basert på Nikes sirkulære designfilosofi og konstruert med sammenflettede komponenter for å bruke så få materialer som mulig. Men ikke vær redd – selv med dette nedtonede designet får føttene dine en opplevelse av pur glede. Foten hviler på en ultramyk mellomsåle av skum. En luftig, strikket overdel skaper en sokklignende passform som omslutter foten for hvert skritt du tar. Kom deg i gang, hold deg i gang – det er så lett som 1, 2. Og når du er ferdig, trenger du ikke å ta dem fra hverandre. Lever dem hos en Nike-butikk som deltar i prosjektet, for å utvide levetiden deres.

SKU: CN2269-003